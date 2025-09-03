Von Moritz Bayer

Eberbach. "Karaoke-Abend ist Pflicht". Die Antwort auf die Frage, was man beim Kuckucksmarkt auf jeden Fall einmal erleben sollte, ist so einfach wie eindeutig. Der Montagabend steht für viele Hundert Menschen fest im Zeichen von Lungo’s Karaoke-Partie. Die wird mittlerweile von Sohn Miron geleitet, der aber ebenso gekonnt und launig durch den langen Abend