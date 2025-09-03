Lungo’s Karaoke-Party ist ein Kuckucksmarkt-Muss
Singen macht Spaß - und durstig: Das Mostzelt war schon Stunden vor Beginn voll.
Von Moritz Bayer
Eberbach. "Karaoke-Abend ist Pflicht". Die Antwort auf die Frage, was man beim Kuckucksmarkt auf jeden Fall einmal erleben sollte, ist so einfach wie eindeutig. Der Montagabend steht für viele Hundert Menschen fest im Zeichen von Lungo’s Karaoke-Partie. Die wird mittlerweile von Sohn Miron geleitet, der aber ebenso gekonnt und launig durch den langen Abend
