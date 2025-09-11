Von Alissa de Robillard

Eberbach. Für viele war der diesjährige Kuckucksmarkt ein altbekanntes Highlight in den Sommerferien. Bereits zum 88. Mal fand das Eberbacher Volksfest statt. Doch Angela Mahmoud feierte vom 29. August bis zum 2. September Premiere als Marktleiterin.

Während sie die vergangenen Kuckucksmärkte als Betreiberin der Kulturfähre "Frischling"