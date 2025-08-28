Von Peter Bayer

Eberbach. Wer den Kuckucksmarkt vom 29. August bis 2. September auf dem Festgelände in der Au besuchen will, der kann und sollte das eigene Auto stehen lassen. Mit Bus, Fähre und Bahn gibt es Alternativen. So richten die Stadtwerke Eberbach auch in diesem Jahr Sonderfahrten mit Bus und Fähre über den ganzen Eberbacher Kuckucksmarkt ein.

Ab Freitag,