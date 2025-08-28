Wie geht’s womit zum Kuckucksmarkt?
Frischling, Busverkehr, Sonderfahrten und Ruftaxi: Ein Überblick rund um die Verkehrsmittel, die Besucherinnen und Besucher in die Au bringen.
Von Peter Bayer
Eberbach. Wer den Kuckucksmarkt vom 29. August bis 2. September auf dem Festgelände in der Au besuchen will, der kann und sollte das eigene Auto stehen lassen. Mit Bus, Fähre und Bahn gibt es Alternativen. So richten die Stadtwerke Eberbach auch in diesem Jahr Sonderfahrten mit Bus und Fähre über den ganzen Eberbacher Kuckucksmarkt ein.
Ab Freitag,
