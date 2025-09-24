Mittwoch, 24. September 2025

Plus Eberbach

Warum Förderprogramme "das größte Bürokratiemonster" sind

Wege zum Fördergeld seien laut Peter Reichert kompliziert, ohne gehe es aber eben nicht. Am 22. Oktober gibt es ein großes Treffen aller Beteiligten des Stadtjubiläums.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Für den Aufenthaltswagen im Arboretum hat sich noch kein Käufer gefunden. Foto: by

Eberbach. (by) Einen ganzen Fragenkatalog an die Verwaltung hatte Hubert Richter (AGL) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung vorbereitet. Zunächst ging es um die Verzögerung bei der Vorstellung des Mobilitätskonzepts.

Die sollte laut Ankündigung im Gemeinderat am 22. Mai "in einigen Tagen" erfolgen, auf Nachfrage geschätzt Mitte August, liege aber immer noch nichts vor. Die

