Warum Förderprogramme "das größte Bürokratiemonster" sind
Wege zum Fördergeld seien laut Peter Reichert kompliziert, ohne gehe es aber eben nicht. Am 22. Oktober gibt es ein großes Treffen aller Beteiligten des Stadtjubiläums.
Eberbach. (by) Einen ganzen Fragenkatalog an die Verwaltung hatte Hubert Richter (AGL) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung vorbereitet. Zunächst ging es um die Verzögerung bei der Vorstellung des Mobilitätskonzepts.
Die sollte laut Ankündigung im Gemeinderat am 22. Mai "in einigen Tagen" erfolgen, auf Nachfrage geschätzt Mitte August, liege aber immer noch nichts vor. Die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+