Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

Verein "Helfende Engel" sucht neue Räume

Die Engel brauchen Platz zum Landen: Vertragliche Rahmenbedingungen sind für den Verein in der aktuellen Form nicht umsetzbar.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 50 Sekunden
In der Villa Kunterbunt können die Helfenden Engel Neckartal Odenwald nicht mehr lange bleiben. Foto: momo

Eberbach. (momo) Der gemeinnützige Verein Helfende Engel Neckar-Odenwald e.V. wird seine derzeitigen Räumlichkeiten in Eberbach aufgeben. Hintergrund sind vertragliche Rahmenbedingungen, die für den Verein in der aktuellen Form nicht umsetzbar sind.

Besonders die fehlende Heizungsmöglichkeit stellt im Hinblick auf die kommende Winterzeit eine große Herausforderung dar. Unter diesen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.