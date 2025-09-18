Temporäre Lösung für Skateanlage gefunden
Die Elemente stehen für die Dauer der Bauarbeiten im östlichen Bereich des Neckarlauers.
Eberbach. (stve) Für die Dauer der Bauarbeiten an der B 37 wird der Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich ganz oder teilweise gesperrt. Für die Skateanlage konnte nun statt der Einlagerung kurzfristig ein anderer Standort gefunden werden: Die Elemente wurden am Montag durch Mitarbeiter des Bauhofs in den östlichen Bereich des Neckarlauers versetzt und stehen dort für die Dauer der
