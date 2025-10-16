"So etwas soll nie wieder passieren"
Schüler der Realschule erforschen das Leben eines Widerstandskämpfers und erzählen dessen Geschichte in seiner italienischen Heimat.
Von Carmen Oesterreich
Eberbach. Seit einigen Schuljahren recherchieren die Lehrkräfte Martin Kohler und Christina Frischholz mit Schülerinnen und Schülern der Realschule Eberbach Lebens- und Leidenswege von Menschen, die als Soldaten oder politische Häftlinge im Krieg ums Leben gekommen sind.
Im Rahmen des Projekts zur Friedenserziehung, "Vergessene Spuren", waren