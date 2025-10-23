Mit dem "Aal-Taxi" vom Neckar in den Rhein
Elektrofischer Dr. Götz Kuhn und die Fischhegegemeinschaft unterstützen die Tiere auf dem verbauten Weg in die Sargassosee.
Von Carolin Reinmuth
Eberbach. Stundenlang trieb das silberne Boot Anfang des Monats in Ufernähe von der Schleuse Rockenau bis nach Pleutersbach flussabwärts. An Bord waren Dr. Götz Kuhn sowie Vertreter der Fischhegegemeinschaft (FHG) Neckartal. Alle trugen entsprechende Schutzkleidung und Gehörschutz, denn das Stromaggregat machte ordentlich Lärm.
Mit der