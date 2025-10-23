Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

Mit dem "Aal-Taxi" vom Neckar in den Rhein

Elektrofischer Dr. Götz Kuhn und die Fischhegegemeinschaft unterstützen die Tiere auf dem verbauten Weg in die Sargassosee.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
An den Ufern werden die Blankaale elektrisch abgefischt. Mit fast vier Meter langen Metallkeschern werden die Fische durch einen kleinen Schock kurz betäubt und gefangen. Anschließend geht es mit dem „Aal-Taxi“ zum Rhein. Foto: crei

Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Stundenlang trieb das silberne Boot Anfang des Monats in Ufernähe von der Schleuse Rockenau bis nach Pleutersbach flussabwärts. An Bord waren Dr. Götz Kuhn sowie Vertreter der Fischhegegemeinschaft (FHG) Neckartal. Alle trugen entsprechende Schutzkleidung und Gehörschutz, denn das Stromaggregat machte ordentlich Lärm.

Mit der

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.