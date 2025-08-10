Kommt eine 2. Neckarbrücke für 2,5 Millionen?
Es wurde ein Minderheitenantrag gestellt. Es soll eine bis zu vier Meter breite Fuß- und Radwegbrücke geben.
Eberbach. (by) Auf der nächsten regulären Sitzung des Gemeinderats wird das Thema "zweite Neckarbrücke" auf der Tagesordnung stehen. Ein entsprechender Minderheitenantrag von Hubert Richter (AGL) hat mit sechs Stimmen das benötigte Quorum erreicht.
Richter geht es darum, dass die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt wird, fristgerecht noch in diesem Jahr einen Antrag auf Aufnahme in
