Von Moritz Bayer

Eberbach. Am Sonntag um 9 Uhr ertönt die Startpistole zum Jubiläum. Auch bei der 30. Auflage des Eberbacher Jedermann- und Sprint-Triathlons geht es dann für die Sportler vom spektakulären Start vom Ponton in den Neckar 700 Meter flussabwärts.

Beim DLRG-Haus wird aufs Rad gewechselt, die Strecke führt gute 11 Kilometer über Pleutersbach, Allemühl