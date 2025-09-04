Jedermann- und Sprint-Triathlon startet am Sonntag zum 30. Mal
Für alle machbar, aber niemals leicht. Geringe Distanzen und eine idyllische Strecke sorgen für große Beliebtheit.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Am Sonntag um 9 Uhr ertönt die Startpistole zum Jubiläum. Auch bei der 30. Auflage des Eberbacher Jedermann- und Sprint-Triathlons geht es dann für die Sportler vom spektakulären Start vom Ponton in den Neckar 700 Meter flussabwärts.
Beim DLRG-Haus wird aufs Rad gewechselt, die Strecke führt gute 11 Kilometer über Pleutersbach, Allemühl
