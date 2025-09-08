Von David Neuweiler

Eberbach. Die Nachricht sorgt europaweit für Aufsehen: Hotels aus vielen europäischen Ländern, darunter auch Hunderte aus Deutschland, klagen gegen das Online-Buchungsportal Booking.com.

Der Vorwurf: Das niederländische Unternehmen nutze seine Marktmacht aus und setze Hoteliers mit intransparenten Geschäftsbedingungen und hohen