Montag, 08. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Fliegerfest zwischen Guinness-Taufe und Kunstflugshow (Fotogalerie)

Das Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach punktete mit emotionalen Momenten, Premiere in der Luft und Party am Boden.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 17:21 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Eberhard Holl begeisterte nicht nur mit elegantem Segelkunstflug, sondern versorgte das Publikum auch mit Informationen zu seinen Flugmanövern – und das live aus dem Cockpit. Foto: cha

Von Christian Hafner

Mosbach. Bewährtes beibehalten, neue Ideen ausprobieren – so lautet seit vielen Jahren schon das Erfolgsrezept beim alljährlichen Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach. Klar, bei einem Fliegerfest dürfen Programmpunkte wie Kunst- oder Rundflüge nicht fehlen, aber erst das Rahmenprogramm macht die Sache rund.

So war in diesem Jahr erstmals die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.