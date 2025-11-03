Montag, 03. November 2025

Haus-Explosion im Klausenweg – War es Absicht?

Der Vorfall Mitte August im Holdergrund beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Es spricht einiges dafür, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Das Haus im Klausenweg muss nicht abgerissen, aber aufwendig repariert werden. An den kaputten Fenstern und der Balkontüre sieht man deutlich die Wucht, welche die Explosion innehatte. Foto: Moritz Bayer

Von Moritz Bayer und Rainer Hofmeyer

Eberbach. Groß war die Aufregung, als ein lauter Knall Nachbarn erschreckte und den Anwohnern im Holdergrund und ganz Eberbach einen Schrecken einjagte. Mitte August war es dort zu einer Explosion gekommen, die Fenster und beinahe eine komplette Seitenwand der Wohnung eines Hauses im Klausenweg zerstört hatte. Seitdem ist es ruhig um das

