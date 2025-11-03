Haus-Explosion im Klausenweg – War es Absicht?
Der Vorfall Mitte August im Holdergrund beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Es spricht einiges dafür, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde.
Von Moritz Bayer und Rainer Hofmeyer
Eberbach. Groß war die Aufregung, als ein lauter Knall Nachbarn erschreckte und den Anwohnern im Holdergrund und ganz Eberbach einen Schrecken einjagte. Mitte August war es dort zu einer Explosion gekommen, die Fenster und beinahe eine komplette Seitenwand der Wohnung eines Hauses im Klausenweg zerstört hatte. Seitdem ist es ruhig um das