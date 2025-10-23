Eberbach. (pol) Ein Zeuge rief am Mittwochmorgen beim Polizeirevier Eberbach an, um eine verdächtige Wahrnehmung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Neuer Weg-Nord zu melden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 10 Uhr zwei Männer beobachtet, die gezielt ältere Menschen auf dem Parkplatz ansprachen und ihnen Kochtöpfe verkaufen wollten. Die Waren hatten sie in einem geparkten schwarzen Auto mit niederländischem Kennzeichen deponiert.

Eine Streife des Polizeireviers Eberbach konnte die verdächtigen Personen nur wenige hundert Meter entfernt in der gleichen Straße auf dem Parkplatz eines anderen Einkaufsmarktes auffinden. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Männer im Alter von 20 Jahren und 22 Jahren gefälschte Markenprodukte verkauften. Dabei handelte es sich um Messer- und Kochtopf-Sets sowie um Parfüms. Zudem hatten die mutmaßlichen Betrüger Flyer bei sich, in denen sie die Reinigung von Hausdächern anboten.

Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Markengesetzes. Personen, die Hinweise geben können, oder die Waren bei den Tatverdächtigen gekauft haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 zu melden.

Folgendes rät die Polizei bei Geschäften an der Haustür oder auf der Straße:

> Machen Sie keine Spontankäufe.

> Bezahlen Sie nichts in bar oder per Vorkasse.

> Verlangen Sie immer eine Quittung.

> Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und was Sie nicht ganz genau verstanden haben.

Info: Für weitere Informationen steht auch die Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de zur Verfügung.