Eberbach. (pm) Die Eberstempel-Aktion war und ist immer noch ein voller Erfolg. Mit großer Freude durfte das Aktionsteam feststellen, dass zahlreiche Gewinne bei den bereits acht Verlosungen verteilt werden konnten.

Zu verdanken ist dies dem Engagement von Claudia und Dieter Kaiser, die die Aktion – mit Hilfe der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und der Stadtverwaltung – ins Leben gerufen haben. Wer sich noch Chancen auf einen der Gewinne sichern will, darf am diesem kommenden verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des 37. Apfeltags fleißig stempeln.

Die vollständig abgestempelten Eber-Kärtchen können wieder bis zum 3. November in die Sammelboxen in vielen Geschäften in Eberbach und der Tourist-Info im Rathaus eingeworfen werden. Die Auslosung findet am 6. November unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden im Anschluss persönlich informiert und können ihre Preise in den jeweiligen Geschäften abholen. Auf die Gewinner warten viele Sachpreise und Gutscheine, die von der Stadt, der EWG und den teilnehmenden Geschäften, Dienstleistern und Restaurants gespendet werden.