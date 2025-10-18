Samstag, 18. Oktober 2025

zurück
Eberbach

Am Apfeltag kann man fleißig Eber stempeln

Die Gewinnaktion geht in die neunte Runde. Ausgelost wird am 6. November.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 35 Sekunden
Abgestempelte Eber-Kärtchen werden bis zur Auslosung gesammelt. Foto: stve

Eberbach. (pm) Die Eberstempel-Aktion war und ist immer noch ein voller Erfolg. Mit großer Freude durfte das Aktionsteam feststellen, dass zahlreiche Gewinne bei den bereits acht Verlosungen verteilt werden konnten.

Zu verdanken ist dies dem Engagement von Claudia und Dieter Kaiser, die die Aktion – mit Hilfe der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und der Stadtverwaltung – ins Leben gerufen haben. Wer sich noch Chancen auf einen der Gewinne sichern will, darf am diesem kommenden verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des 37. Apfeltags fleißig stempeln.

Die vollständig abgestempelten Eber-Kärtchen können wieder bis zum 3. November in die Sammelboxen in vielen Geschäften in Eberbach und der Tourist-Info im Rathaus eingeworfen werden. Die Auslosung findet am 6. November unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch interessant
Essen, Trinken und gute Laune: Am 37. Apfeltag ist in Eberbach jede Menge geboten
Eberbach: Achte Runde der Eber-Stempel

Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden im Anschluss persönlich informiert und können ihre Preise in den jeweiligen Geschäften abholen. Auf die Gewinner warten viele Sachpreise und Gutscheine, die von der Stadt, der EWG und den teilnehmenden Geschäften, Dienstleistern und Restaurants gespendet werden.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.