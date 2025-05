Eberbach. (stve) Mit großer Freude durfte das Aktions-Team feststellen, dass zahlreiche Gewinne bei den bereits sieben Verlosungen verteilt werden konnten. Das mache die Eberstempel-Aktion zu einem vollen Erfolg, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Zu verdanken sei dies dem Engagement von Claudia und Dieter Kaiser, die die Aktion mit Hilfe der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und der Stadt ins Leben gerufen haben.

Wer sich jetzt noch Chancen auf einen der Gewinne sichern will, kann noch fleißig stempeln – zum Beispiel am verkaufsoffenen Sonntag (1. Juni), anlässlich des 44. Eberbacher Frühlings. Die vollständig abgestempelten Eber-Kärtchen können in die Sammelboxen in vielen Geschäften und bei der Tourist-Info eingeworfen werden. Abgabeschluss ist der 23. Juni.

Info: Die Auslosung findet am 26. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich informiert und können dann ihre Preise in den jeweiligen Geschäften abholen.