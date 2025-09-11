Donnerstag, 11. September 2025

Plus Eberbach

"AbfallVermeidungsRegal" kommt ins Rathaus

Nachhaltig konsumieren: Vom 18. September bis 8. Oktober können dort Produkte im Tausch mitgenommen werden.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 27 Sekunden
Wertschätzen statt wegwerfen mit dem „AbfallVermeidungsRegal“. Foto: privat

Eberbach. (pm) Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde, die Kritik an der Wegwerfgesellschaft seit langem ein Dauerthema. Aus diesem Grund stellt die AVR Kommunal zusammen mit der Klimaschutzstelle der Stadt Eberbach im Rahmen der Klima.Länd.Tage vom 18. September bis 8. Oktober ihr "AbfallVermeidungsRegal" im Foyer des Rathause auf.

Dort können noch funktionstüchtige

