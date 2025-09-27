Von Rainer Hofmeyer

Pleutersbach. Das Gerücht hatte einen halb-amtlichen Ursprung. Außerhalb der städtischen Verwaltung und ihrer Unternehmen hatte man erschrocken die Nachricht aufgegriffen. Es ging um eine fast zwanzig Meter hohe über 50 Jahre alte Linde, die auf dem Grundstück der 1970 erbauten Evangelischen Kirche in Pleutersbach steht.

Die sollte ausgerechnet