Mittwoch, 10. September 2025

Plus "Das geheime Tagebuch von Linn"

Söhne haben Eberbacherin "zum Schreiben ermutigt"

Ingrid Dalibor gewährt in ihrem ersten Roman einen Blick auf ein Leben in Brasilien.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 56 Sekunden
Für Ingrid Dalibor sind ihre Söhne Torben (l) und Lars das Wertvollste in ihrem Leben. Das Foto zeigt im Hintergrund die Stadt Malaga in Südspanien. Foto: privat

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Niemals aufgeben" ist ein Rat, den Ingrid Dalibor vor allem jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Mehr als 50 Jahre hat sie in Brasilien gelebt, einem Land, in dem Wärme und Sonnenschein geradezu von Herzen kommen.

Über Brasilianer wird gern erzählt, wie freundlich, aufmerksam und herzlich sie sind. Diese Wärme der Menschen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
