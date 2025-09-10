Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Niemals aufgeben" ist ein Rat, den Ingrid Dalibor vor allem jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Mehr als 50 Jahre hat sie in Brasilien gelebt, einem Land, in dem Wärme und Sonnenschein geradezu von Herzen kommen.

Über Brasilianer wird gern erzählt, wie freundlich, aufmerksam und herzlich sie sind. Diese Wärme der Menschen