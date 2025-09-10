Söhne haben Eberbacherin "zum Schreiben ermutigt"
Ingrid Dalibor gewährt in ihrem ersten Roman einen Blick auf ein Leben in Brasilien.
Von Carmen Oesterreich
Eberbach. "Niemals aufgeben" ist ein Rat, den Ingrid Dalibor vor allem jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Mehr als 50 Jahre hat sie in Brasilien gelebt, einem Land, in dem Wärme und Sonnenschein geradezu von Herzen kommen.
Über Brasilianer wird gern erzählt, wie freundlich, aufmerksam und herzlich sie sind. Diese Wärme der Menschen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+