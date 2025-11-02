Sonntag, 02. November 2025

Buchen/Walldürn

B27-Sanierung kommt gut voran

Ab Montag kommt die nächste Fahrspur an die Reihe.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 17:32 Uhr 30 Sekunden
Am Freitag wurden die Arbeiten an den – aus RIchtung Buchen kommend – beiden linken Fahrspuren abgeschlossen. Foto: rüb

Buchen/Walldürn. (rüb) "Wir liegen sehr gut im Zeitplan", sagte Projektleiter Otto Kern am Sonntag im Gespräch mit der RNZ. So sei es gelungen, den ersten Teilabschnitt der Fahrbahndeckensanierung der B27 zwischen Buchen-Nord und der Walldürner Panzerbrücke am Freitag planmäßig abzuschließen.

Von Buchen aus kommend seien in dem größtenteils dreistreifigen Bereich die beiden linken Spuren bereits saniert. Am Montag werden die Baustellenbaken umgesetzt, so dass die rechte Fahrspur in Angriff genommen werden kann. Für die Verkehrsteilnehmer wird sich dadurch aber nichts ändern: Aus Richtung Buchen kann weiterhin einspurig nach Walldürn gefahren werden. In der Gegenrichtung wird der Verkehr ab Walldürn über die Landesstraße L518 Richtung Altheim über Rinschheim und Hettingen zurück auf die B27 geführt.

Planmäßiger Abschluss der Arbeiten soll Ende November sein.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
