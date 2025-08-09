Von Rüdiger Busch

Buchen. "Es ist einfach cool, die Blue-Bots mit dem iPad zu steuern", sagt Elina. Nicht nur das Mädchen aus Stürzenhardt hat viel Spaß dabei, die kleinen, süßen Bodenroboter zielsicher durch den Parcours zu lenken, sondern auch die anderen Teilnehmer. Was so spielerisch aussieht, hat ein wichtiges Ziel: Kinder und Jugendliche mit dem Thema Programmierung