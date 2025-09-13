Wenn der letzte Erste-Hilfe-Kurs mehr als zehn Jahre her ist
Welt-Erste-Hilfe-Tag: Das DRK empfiehlt die regelmäßige Auffrischung. Die Wissenserneuerung kann Leben retten.
Buchen. (pm) Jeden Tag retten Menschen Leben, indem sie Erste Hilfe leisten. Dafür müssen die Handgriffe möglichst gut sitzen. Deshalb und angesichts der seltenen Anwendung wäre es laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) wichtig, die Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen.
Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Organisation zeigt nun allerdings, dass bei 55 Prozent der Bevölkerung der letzte
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+