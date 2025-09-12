Von Jana Türschel

Buchen/Berlin. Wenn Verona alias "Pano" von ihrer Kindheit erzählt, klingt das fast wie aus einem Musikfilm: Überall im Haus Instrumente, der Vater spielt in Dixiebands, sie selbst sitzt bereits mit fünf Jahren am Klavier. Heute lebt die 35-Jährige in Berlin – aber ihre musikalischen Wurzeln reichen tief in den Odenwald nach Buchen, wo alles