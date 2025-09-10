Mittwoch, 10. September 2025

Neuer Rad- und Fußweg verbindet Baugebiete und schließt Lücke

Der neue Rad- und Fußweg in der Dekan-Blatz-Straße verbindet "Marienhöhe" und "Hainsterbach". Der Bau startet im Herbst. Dabei haben Radfahrer Vorfahrt, Fußgänger einen eigenen Weg.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
Der Radweg wird unter der Eisenbahnbrücke hindurchführten und dann zur „Marienhöhe“ abzweigen. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Im Zuge des Radverkehrskonzepts der Stadt wurde neben kleineren Maßnahmen auch der Fuß- und Radweg einschließlich der Brücke "Unterer Hainstadter Weg" realisiert.

Am Montag vergab der Gemeinderat bei einer Enthaltung bei Straßenbauarbeiten für den Fuß- und Radweg in der Dekan-Blatz-Straße mit Anbindung der Baugebiete "Marienhöhe" und "Hainsterbach" an die HLT

