Neuer Rad- und Fußweg verbindet Baugebiete und schließt Lücke
Der neue Rad- und Fußweg in der Dekan-Blatz-Straße verbindet "Marienhöhe" und "Hainsterbach". Der Bau startet im Herbst. Dabei haben Radfahrer Vorfahrt, Fußgänger einen eigenen Weg.
Buchen. (tra) Im Zuge des Radverkehrskonzepts der Stadt wurde neben kleineren Maßnahmen auch der Fuß- und Radweg einschließlich der Brücke "Unterer Hainstadter Weg" realisiert.
Am Montag vergab der Gemeinderat bei einer Enthaltung bei Straßenbauarbeiten für den Fuß- und Radweg in der Dekan-Blatz-Straße mit Anbindung der Baugebiete "Marienhöhe" und "Hainsterbach" an die HLT
