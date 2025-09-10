Buchen. (tra) Im Zuge des Radverkehrskonzepts der Stadt wurde neben kleineren Maßnahmen auch der Fuß- und Radweg einschließlich der Brücke "Unterer Hainstadter Weg" realisiert.

Am Montag vergab der Gemeinderat bei einer Enthaltung bei Straßenbauarbeiten für den Fuß- und Radweg in der Dekan-Blatz-Straße mit Anbindung der Baugebiete "Marienhöhe" und "Hainsterbach" an die HLT