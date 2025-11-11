Dienstag, 11. November 2025

zurück
Plus Buchen

Namen der Opfer des NS-Regimes wurden verlesen

"Umso wachsamer müssen wir sein": eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht. Antisemitismus ist neu entflammt.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Am 9. November wurde in der ehemaligen Synagoge der durch das NS-Regime ermordeten Buchener gedacht. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Buchen. Bewegend wie stets verlief am Sonntag die Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht. Das lag nicht zuletzt an der andachtsvollen Ausgestaltung der Feierstunde durch Bürgermeister Roland Burger, der einmal mehr die passenden – sehr zum Nachdenken anregenden – Worte fand.

"Es ist wichtig, dass wir gedenken", hielt er in der ehemaligen

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.