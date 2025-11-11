Von Adrian Brosch

Buchen. Bewegend wie stets verlief am Sonntag die Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht. Das lag nicht zuletzt an der andachtsvollen Ausgestaltung der Feierstunde durch Bürgermeister Roland Burger, der einmal mehr die passenden – sehr zum Nachdenken anregenden – Worte fand.

"Es ist wichtig, dass wir gedenken", hielt er in der ehemaligen