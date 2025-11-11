Namen der Opfer des NS-Regimes wurden verlesen
"Umso wachsamer müssen wir sein": eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht. Antisemitismus ist neu entflammt.
Von Adrian Brosch
Buchen. Bewegend wie stets verlief am Sonntag die Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht. Das lag nicht zuletzt an der andachtsvollen Ausgestaltung der Feierstunde durch Bürgermeister Roland Burger, der einmal mehr die passenden – sehr zum Nachdenken anregenden – Worte fand.
"Es ist wichtig, dass wir gedenken", hielt er in der ehemaligen