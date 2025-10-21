Dienstag, 21. Oktober 2025

zurück
Plus Buchen

Menge an Autos und Lkw durch B27-Baustelle überraschte Anwohner

Anwohner und Verkehrsteilnehmer benötigen viel Geduld: Die Baustelle sorgt für hohes Verkehrsaufkommen in Hainstadt. Die Anschlusstelle Buchen-Nord bleibt vorerst gesperrt.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
In Hainstadt ist ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die Sperrung der B27 festzustellen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Dass es durch die Deckensanierung der B27 zwischen Buchen und Walldürn zu einer erhöhten Verkehrsbelastung auf der offiziellen Umleitungsstrecke und den Ausweichrouten kommen würde, war klar. Dennoch waren am Montagfrüh zahlreiche Anwohner entlang der Strecke überrascht, wie viele Autos und Lkw sich beispielsweise durch Hainstadt schlängeln.

Aber auch in Buchen selbst

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.