Menge an Autos und Lkw durch B27-Baustelle überraschte Anwohner
Anwohner und Verkehrsteilnehmer benötigen viel Geduld: Die Baustelle sorgt für hohes Verkehrsaufkommen in Hainstadt. Die Anschlusstelle Buchen-Nord bleibt vorerst gesperrt.
Buchen. (rüb) Dass es durch die Deckensanierung der B27 zwischen Buchen und Walldürn zu einer erhöhten Verkehrsbelastung auf der offiziellen Umleitungsstrecke und den Ausweichrouten kommen würde, war klar. Dennoch waren am Montagfrüh zahlreiche Anwohner entlang der Strecke überrascht, wie viele Autos und Lkw sich beispielsweise durch Hainstadt schlängeln.
Aber auch in Buchen selbst