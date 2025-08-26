Hettigenbeuern. (Sch) Es war ein ungewöhnlicher Sitzungstermin mitten in den Sommerferien, aber gleich drei Bauanträge standen auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats im Morretal.

Ohne Einwände zur Kenntnis genommen wurde der Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses Am Sonnenhügel. Auch der Anbau eines überdachten Stellplatzes in der Sonnenstraße führte zu keiner Diskussion.