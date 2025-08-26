Dienstag, 26. August 2025

Plus Buchen-Hettigenbeuern

Tempo 30 soll in Ortsmitte ausgeweitet werden

Es gibt Einwände gegen ein Wohnhaus mit vier Einheiten und sechs Stellplätzen. Der Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus wurde vertagt.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Am Rank soll künftig eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h gelten, so der Wunsch der Ortschaftsräte. Die Poller beim Brunnen wurden schon mehrfach umgefahren. Foto: sch

Hettigenbeuern. (Sch) Es war ein ungewöhnlicher Sitzungstermin mitten in den Sommerferien, aber gleich drei Bauanträge standen auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats im Morretal.

Ohne Einwände zur Kenntnis genommen wurde der Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses Am Sonnenhügel. Auch der Anbau eines überdachten Stellplatzes in der Sonnenstraße führte zu keiner Diskussion.

