Mittwoch, 15. Oktober 2025

"Hand in Hand" eröffnete neue Demenz-Tagespflege

Bürgermeister Roland Burger lobt den "willkommenen Lückenschluss" und die wertvolle Entlastung für Angehörige.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Die neue Demenz-Tagespflege wurde am Sonntag eröffnet. Der Bedarf ist aufgrund des demografischen Wandels groß. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Die Demenz-Tagespflege erweitert nicht nur das ohnehin beeindruckende Pflegeportfolio der Senioren-Tagespflege "Hand in Hand": Sie besetzt seit ihrer Eröffnung am Sonntag auch eine Marktlücke.

Was Mazlum Oktay und sein Team im ehemaligen Haus Kleinert in der Karl-Trunzer-Straße realisierten, kann sich sehen lassen: Möbel aus Omas Zeiten, liebevoll angerichtete

