"Hand in Hand" eröffnete neue Demenz-Tagespflege
Bürgermeister Roland Burger lobt den "willkommenen Lückenschluss" und die wertvolle Entlastung für Angehörige.
Buchen. (adb) Die Demenz-Tagespflege erweitert nicht nur das ohnehin beeindruckende Pflegeportfolio der Senioren-Tagespflege "Hand in Hand": Sie besetzt seit ihrer Eröffnung am Sonntag auch eine Marktlücke.
Was Mazlum Oktay und sein Team im ehemaligen Haus Kleinert in der Karl-Trunzer-Straße realisierten, kann sich sehen lassen: Möbel aus Omas Zeiten, liebevoll angerichtete