Sonntag, 02. November 2025

zurück
Plus Buchen

Halloweenlauf des TSV zog über 400 Läufer in die Altstadt

Viele Läuferinnen und Läufer hatten ihre gruseligsten Outfits aus dem Schrank geholt.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 18:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Nachdem die Stadt komplett in Dunkelheit gehüllt war, startete der große Hauptlauf über zehn Kilometer. Foto: Radan

Buchen. (tra) So viele Laufbegeisterte wie dieses Mal hatte der Halloweenlauf des TSV Buchen, der Jahr für Jahr weiter an Beliebtheit gewinnt, noch nie in die Buchener Altstadt gezogen. Die Zahl der Starter klettert langsam Richtung 500:

"Mit rund 430 Startern waren es hundert mehr als 2024", freute sich Bernhard Linsler vom TSV Buchen über die große Resonanz. "Wir sind einfach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.