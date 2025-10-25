Günter Heilig ist im Alter von 91 Jahren gestorben
Ein Macher mit Weitblick und Verantwortungsgefühl. 1957 gründete er die Firma Scheuermann + Heilig mit Anton Scheuermann.
Hainstadt. (pm/adb) Mit Günter Heilig ist eine der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten Hainstadts und der Region in den Abendstunden des Montags verstorben. Er wurde 91 Jahre alt. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich wie ein Lauffeuer – und mit Günter Heilig fehlt zukünftig eine Persönlichkeit, welche große Mitverantwortung für die Firma Scheuermann + Heilig und die Menschen in