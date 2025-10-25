Samstag, 25. Oktober 2025

zurück
Plus Buchen

Günter Heilig ist im Alter von 91 Jahren gestorben

Ein Macher mit Weitblick und Verantwortungsgefühl. 1957 gründete er die Firma Scheuermann + Heilig mit Anton Scheuermann.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Günter Heilig war einer der bedeutendsten Unternehmer der Region.

Hainstadt. (pm/adb) Mit Günter Heilig ist eine der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten Hainstadts und der Region in den Abendstunden des Montags verstorben. Er wurde 91 Jahre alt. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich wie ein Lauffeuer – und mit Günter Heilig fehlt zukünftig eine Persönlichkeit, welche große Mitverantwortung für die Firma Scheuermann + Heilig und die Menschen in

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.