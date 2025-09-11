Fröhlicher Frühschoppen und Umzug beim Schützenmarkt
Beim Frühschoppen wurden Spenden für die Lebenshilfe gesammelt. Der Markt strahlt weit über die Stadt hinaus.
Buchen. (adb) "Der Frühschoppen ist gemütliche und gesellige Tradition, bei der Menschen zusammenkommen, um zu essen, zu trinken und das Leben zu genießen – normalerweise vor dem Mittag, begleitet von einer Musikgruppe!"
Mit dieser mehr als treffenden Definition leitete Oberschützenmeister Achim Schubert am Dienstag im Hotel "Prinz Carl" den Frühschoppen zum 196. Schützenmarkt ein –
