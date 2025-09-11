Buchen. (adb) "Der Frühschoppen ist gemütliche und gesellige Tradition, bei der Menschen zusammenkommen, um zu essen, zu trinken und das Leben zu genießen – normalerweise vor dem Mittag, begleitet von einer Musikgruppe!"

Mit dieser mehr als treffenden Definition leitete Oberschützenmeister Achim Schubert am Dienstag im Hotel "Prinz Carl" den Frühschoppen zum 196. Schützenmarkt ein –