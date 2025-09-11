Donnerstag, 11. September 2025

Fröhlicher Frühschoppen und Umzug beim Schützenmarkt

Beim Frühschoppen wurden Spenden für die Lebenshilfe gesammelt. Der Markt strahlt weit über die Stadt hinaus.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Nach dem Frühschoppen zieht die Stadtkapelle über den Festplatz. Foto: Tanja Radan

Buchen. (adb) "Der Frühschoppen ist gemütliche und gesellige Tradition, bei der Menschen zusammenkommen, um zu essen, zu trinken und das Leben zu genießen – normalerweise vor dem Mittag, begleitet von einer Musikgruppe!"

Mit dieser mehr als treffenden Definition leitete Oberschützenmeister Achim Schubert am Dienstag im Hotel "Prinz Carl" den Frühschoppen zum 196. Schützenmarkt ein –

