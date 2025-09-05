Freitag, 05. September 2025

Bei der Unterneudorfer Mühle gibt es eine große Artenvielfalt

BUND, Stadt, Untere Naturschutzbehörde und Landschaftserhaltungsverband engagieren sich für das Feuchtgebiet.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
An der Unterneudorfer Mühle gibt es ein besonderes Feuchtgebietsmosaik. Die biologische Vielfalt ist groß. Foto: LEV-Geschäftsstelle, Matthias Jurgovsky

Stürzenhardt. (pm) Wer schon einmal entlang des Steinbächletals beim Buchener Ortsteil Stürzenhardt und vorbei an der Unterneudorfer Mühle gewandert ist, dem werden die feuchten Wiesen und Weiden im Talgrund aufgefallen sein.

Ein besonderer Feuchtgebietskomplex liegt unterhalb der Mühle mit einer großen Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Lebensräumen. Tümpel, ehemalige Fischteiche,

