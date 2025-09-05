Stürzenhardt. (pm) Wer schon einmal entlang des Steinbächletals beim Buchener Ortsteil Stürzenhardt und vorbei an der Unterneudorfer Mühle gewandert ist, dem werden die feuchten Wiesen und Weiden im Talgrund aufgefallen sein.

Ein besonderer Feuchtgebietskomplex liegt unterhalb der Mühle mit einer großen Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Lebensräumen. Tümpel, ehemalige Fischteiche,