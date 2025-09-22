Sonntag, 21. September 2025

Bei der Klima-Demo ging es um die Zukunft der Kinder

Am Samstag wurde der Kampf gegen den Klimawandel aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

22.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 18:33 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Horst Berger kritisierte das seiner Ansicht nach zu langsame Tempo beim Thema Klimaschutz. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Klimaschutz ist keine Option, sondern Pflicht: Das war am Samstag die zentrale Botschaft der Klima-Demo am Neuen Rathaus. Eingeladen hatten "Fridays For Future Mosbach" und das Bündnis Klimaschutz des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Kundgebung umfasste auch ein Programm zum Weltkindertag – aus gutem Grund: "Kinder haben das Recht auf eine gesunde Zukunft!", rief Horst Berger in

