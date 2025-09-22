Bei der Klima-Demo ging es um die Zukunft der Kinder
Am Samstag wurde der Kampf gegen den Klimawandel aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Buchen. (adb) Klimaschutz ist keine Option, sondern Pflicht: Das war am Samstag die zentrale Botschaft der Klima-Demo am Neuen Rathaus. Eingeladen hatten "Fridays For Future Mosbach" und das Bündnis Klimaschutz des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Kundgebung umfasste auch ein Programm zum Weltkindertag – aus gutem Grund: "Kinder haben das Recht auf eine gesunde Zukunft!", rief Horst Berger in
