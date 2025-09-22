Buchen. (adb) Klimaschutz ist keine Option, sondern Pflicht: Das war am Samstag die zentrale Botschaft der Klima-Demo am Neuen Rathaus. Eingeladen hatten "Fridays For Future Mosbach" und das Bündnis Klimaschutz des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Kundgebung umfasste auch ein Programm zum Weltkindertag – aus gutem Grund: "Kinder haben das Recht auf eine gesunde Zukunft!", rief Horst Berger in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote