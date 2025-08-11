Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Breitbandprojekte

Heddesbach ist jetzt "Gigabitkommune"

Die kleinste Gemeinde des Landes erreicht 98 Prozent Gigabitversorgung und wird in Stuttgart ausgezeichnet. Doch Bürgermeister Reibold sieht trotzdem noch Lücken.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Bürgermeister Volker Reibold nimmt die Auszeichnung „Gigabitkommune@bw“ von Digitalisierungsminister Thomas Strobl in Stuttgart entgegen. Foto: pr

Von Carmen Oesterreich

Heddesbach. Bürgermeister Volker Reibold ist glücklich. Er nahm jüngst in Stuttgart die Auszeichnung "Gigabitkommune@BW" vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und Digitalisierungsminister Thomas Strobl für Heddesbach entgegen. Die kleinste Gemeinde in Baden-Württemberg ist eine von 55 ausgezeichneten Gemeinden.

"Diese neu geschaffene

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.