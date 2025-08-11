Heddesbach ist jetzt "Gigabitkommune"
Die kleinste Gemeinde des Landes erreicht 98 Prozent Gigabitversorgung und wird in Stuttgart ausgezeichnet. Doch Bürgermeister Reibold sieht trotzdem noch Lücken.
Von Carmen Oesterreich
Heddesbach. Bürgermeister Volker Reibold ist glücklich. Er nahm jüngst in Stuttgart die Auszeichnung "Gigabitkommune@BW" vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und Digitalisierungsminister Thomas Strobl für Heddesbach entgegen. Die kleinste Gemeinde in Baden-Württemberg ist eine von 55 ausgezeichneten Gemeinden.
"Diese neu geschaffene
