Walldürn feiert drei große Kirchenjubiläen
Große Feste trotz kirchlicher Veränderungen: Die Ereignisse feiern in den kommenden Jahren runde Geburtstage.
Von Achim Dörr
Walldürn. Die Römisch-Katholische Kirchengemeinde St. Georg Walldürn ist in gut vier Monaten, offiziell ab 1. Januar 2026, Geschichte. Dennoch sind das Pastoralteam und verschiedene Mitglieder des noch aktuellen Pfarrgemeinderats gedanklich bei den nächsten drei anstehenden großen Jubiläen, die allesamt in Verbindung mit der Wallfahrt zum Heiligen Blut
