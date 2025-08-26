Dienstag, 26. August 2025

Plus Blutaltar, Basilika, Blutwunder

Walldürn feiert drei große Kirchenjubiläen

Große Feste trotz kirchlicher Veränderungen: Die Ereignisse feiern in den kommenden Jahren runde Geburtstage.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
2028 feiert die Basilika Geburtstag: Nach 30-jähriger Bauzeit wurde sie 1728 fertiggestellt – zur Blütezeit der Wallfahrt zum Heiligen Blut. Foto: Achim Dörr

Von Achim Dörr

Walldürn. Die Römisch-Katholische Kirchengemeinde St. Georg Walldürn ist in gut vier Monaten, offiziell ab 1. Januar 2026, Geschichte. Dennoch sind das Pastoralteam und verschiedene Mitglieder des noch aktuellen Pfarrgemeinderats gedanklich bei den nächsten drei anstehenden großen Jubiläen, die allesamt in Verbindung mit der Wallfahrt zum Heiligen Blut

