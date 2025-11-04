So lecker und gesund schmeckt die Heimat
Der dritte Bio-Markttag der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald lockte am Sonntag zahlreiche Interessierte in die Buchener Stadthalle
Von Rüdiger Busch
Buchen. "Deine Nahrungsmittel seien Deine Heilmittel!" Mit diesem Zitat des griechischen Arztes Hippokrates warb Landrat Dr. Achim Brötel am Sonntag bei der Eröffnung des dritten Bio-Markttags der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald in der Stadthalle dafür, mehr darauf zu achten, was wir zu uns nehmen. Mehr als 20 Aussteller, darunter 15 Bio-Landwirte und