Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus "Bier in Eberbach"

Utensilien von Brauereien in der Stadt gesucht

Der Bürger- und Heimatverein plant im Jubiläumsjahr eine Ausstellung zur Bierbauergeschichte der Stadt.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Erinnerungsstücke wie dieses sucht der Bürger- und Heimatverein Eberbach für seine Ausstellung. Foto: privat

Eberbach. (zg) Der Bürger- und Heimatverein Eberbach und der Museumsverein Eberbach planen gemeinsam eine Ausstellung zum Thema "Bier in Eberbach", die im Jubiläumsjahr "800 Jahre Stadt Eberbach" 2027 im Museum der Stadt Eberbach zu sehen sein wird. Neben Geschichtlichem sollen hauptsächlich Gegenstände gezeigt werden, die in Verbindung mit den alten Eberbacher Brauereien stehen. Diese werden

