Eberbach. (zg) Der Bürger- und Heimatverein Eberbach und der Museumsverein Eberbach planen gemeinsam eine Ausstellung zum Thema "Bier in Eberbach", die im Jubiläumsjahr "800 Jahre Stadt Eberbach" 2027 im Museum der Stadt Eberbach zu sehen sein wird. Neben Geschichtlichem sollen hauptsächlich Gegenstände gezeigt werden, die in Verbindung mit den alten Eberbacher Brauereien stehen. Diese werden