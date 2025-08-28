Von Sebastian Schuch

Diedesheim. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, man steht in einem Garten in Arizona oder New Mexiko. Zwischen Steinen wachsen Hunderte Kakteen und Dutzende Agaven. Nur liegt dieses Idyll nicht im amerikanischen Südwesten, sondern in Diedesheim, direkt an der Grenze zum Naturschutzgebiet Schreckberg. Hinter dem Haus von Wolfgang Beil.