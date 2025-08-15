Aglasterhausen. (md) Wieder in geregelten Bahnen laufen soll künftig der Betrieb im kommunalen Kindergarten Sonnenblume in Aglasterhausen. Dies gab Bürgermeister Stefan Kron in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Nachdem es dort in der Vergangenheit Unstimmigkeiten und eine Reihe von Kündigungen von Erzieherinnen gegeben hatte, habe man seitens der Gemeinde Maßnahmen ergriffen,