Freitag, 15. August 2025

Plus Aglasterhausen

Kita-Betrieb soll wieder richtig laufen

Der Kindergarten Sonnenblume bekommt ein Maßnahmenpaket und schon bald eine neue Leitung.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Wieder in geregelten Bahnen laufen soll demnächst der Betrieb im Kindergarten Sonnenblume in Aglasterhausen. Foto: Deschner

Aglasterhausen. (md) Wieder in geregelten Bahnen laufen soll künftig der Betrieb im kommunalen Kindergarten Sonnenblume in Aglasterhausen. Dies gab Bürgermeister Stefan Kron in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Nachdem es dort in der Vergangenheit Unstimmigkeiten und eine Reihe von Kündigungen von Erzieherinnen gegeben hatte, habe man seitens der Gemeinde Maßnahmen ergriffen,

