Freitag, 12. September 2025

zurück
Plus Adelsheim

Warum kamen 7000 Besucher weniger ins Freibad als 2024?

"Wenig Freibadwetter in diesem Sommer". Die Badeaufsicht wurde nach dem Ruhestand von Thomas Ehrler auf mehr Schultern verteilt.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Badleiter und Fachangestellter für Bäderbetriebe Michael Pfeiffer und Antonio Jablunka (v. r.) von Poseidon Bäderdienst sprachen an einem kühlen Spätsommertag mit der RNZ über die Freibadsaison 2025 in Adelsheim. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Adelsheim. Der Himmel ist mit grauen Wolken bedeckt, gerade erst hat es aufgehört zu regnen. Die Lufttemperatur beträgt kühle 18 Grad Celsius, das Wasser des solarbeheizten Adelsheimer Freibads misst mit 20,9 Grad Celsius an diesem Dienstagnachmittag sogar mehr. Eine hart gesottene Frau wagt sich ins Wasser. Freibadwetter sieht anders aus. Beständig

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.