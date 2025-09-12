Von Dominik Rechner

Adelsheim. Der Himmel ist mit grauen Wolken bedeckt, gerade erst hat es aufgehört zu regnen. Die Lufttemperatur beträgt kühle 18 Grad Celsius, das Wasser des solarbeheizten Adelsheimer Freibads misst mit 20,9 Grad Celsius an diesem Dienstagnachmittag sogar mehr. Eine hart gesottene Frau wagt sich ins Wasser. Freibadwetter sieht anders aus. Beständig