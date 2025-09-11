Donnerstag, 11. September 2025

Steht DRK-Begegnungscafé vor dem Aus?

Das DRK kann Kosten für Begegnungscafé "nicht alleine stemmen"Sponsoren werden gesucht. Die Förderung über das Bundesprogramm ZIZ ist ausgelaufen.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Auch das Ferienprogrammangebot des Adelsheimer Begegnungscafés kommt immer gut an. Foto: DRK

Adelsheim. (dore) "Wir haben viel Energie reingesteckt und es läuft. Es wäre wirklich schade, wenn es das Begegnungscafé bald nicht mehr geben würde", sagt Arieam Woldesilase, die als Projektkoordinatorin des DRK-Kreisverbands Buchen unter anderem für das im Mai 2024 ins Leben gerufene Angebot in der Lachenstraße 4 in Adelsheim zuständig ist. Schließlich kommt es bei Alt und Jung gut an,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
