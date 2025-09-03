Mittwoch, 03. September 2025

Plus Adelsheim

Spiel, Spaß, Wissenswertes bei den Neckar-Odenwald-Tagen

Die Neckar-Odenwald-Tage sind 2025 vom 19. September bis 14. November zu Gast in Adelsheim.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
Im Rahmen der diesjährigen Neckar-Odenwald-Tage in Adelsheim finden sechs Veranstaltungen statt, darunter auch die Kreiserntedankfeier am Sonntag, 12. Oktober. Foto: Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Das Programm steht, jetzt kann es bald losgehen: In gut zwei Wochen starten die diesjährigen Neckar-Odenwald-Tage. Sechs Kooperationspartner, unzählige Vereine und Organisationen aus dem Landkreis sowie die gastgebende Stadt Adelsheim haben in den vergangenen Monaten intensiv geplant.

Vom 19. September bis zum 14. November erwartet die Besucher ein

