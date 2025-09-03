Mittwoch, 03. September 2025

Plus Adelsheim

Sandra Schöll will Roigheimer Bürgermeisterin werden

Im Falle ihrer Wahl will sie mit dem Gemeinderat an einem Strang ziehen, das ehrenamtliche Engagement unterstützen und die Wünsche der Bürger an erste Position stellen.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Sandra Schöll aus Adelsheim kandidiert für das Amt der Bürgermeisterin in der Gemeinde Roigheim. Foto: privat

Roigheim/Adelsheim. (pm) Sandra Schöll aus Adelsheim will Bürgermeisterin der 1500-Einwohner-Gemeinde Roigheim werden. Die 47-Jährige lebt mit ihrem Mann Rainer und den gemeinsamen Töchtern Hannah (21) und Linda (15) in Adelsheim. Aufgewachsen ist sie in Taucha bei Leipzig. Seit dem 1. Juli 2024 ist Sandra Schöll für die Gemeinde Roigheim als Leiterin der Finanzverwaltung/ Gemeindekämmerin

