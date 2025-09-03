Sandra Schöll will Roigheimer Bürgermeisterin werden
Im Falle ihrer Wahl will sie mit dem Gemeinderat an einem Strang ziehen, das ehrenamtliche Engagement unterstützen und die Wünsche der Bürger an erste Position stellen.
Roigheim/Adelsheim. (pm) Sandra Schöll aus Adelsheim will Bürgermeisterin der 1500-Einwohner-Gemeinde Roigheim werden. Die 47-Jährige lebt mit ihrem Mann Rainer und den gemeinsamen Töchtern Hannah (21) und Linda (15) in Adelsheim. Aufgewachsen ist sie in Taucha bei Leipzig. Seit dem 1. Juli 2024 ist Sandra Schöll für die Gemeinde Roigheim als Leiterin der Finanzverwaltung/ Gemeindekämmerin
