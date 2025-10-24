"Naturentdecker" ist der erste Naturkindergarten im Kreis
Im Mittelpunkt steht das ganzheitliche Lernen durch Erleben und Begreifen der Natur. Bei Naturtagen und durch Projekte mit regionalem Bezug sollen die Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen.
Adelsheim. (ahn/pm) Premiere im Neckar-Odenwald-Kreis: Die "Naturentdecker" sind als erster Naturkindergarten im Landkreis als Naturpark-Kindergarten zertifiziert. Der Adelsheimer Kindergarten, der in der Trägerschaft der Stadt Adelsheim ist, ist bereits seit der Eröffnung im September 2024 Kooperationspartnerin des Naturparks Neckartal-Odenwald. Und nun ist die Zertifizierung offiziell, die