Adelsheim. (ahn/pm) Premiere im Neckar-Odenwald-Kreis: Die "Naturentdecker" sind als erster Naturkindergarten im Landkreis als Naturpark-Kindergarten zertifiziert. Der Adelsheimer Kindergarten, der in der Trägerschaft der Stadt Adelsheim ist, ist bereits seit der Eröffnung im September 2024 Kooperationspartnerin des Naturparks Neckartal-Odenwald. Und nun ist die Zertifizierung offiziell, die