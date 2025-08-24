Von Dominik Rechner

Adelsheim. Er hat durch seinen Beruf nicht nur immer wieder Kontakt mit bekannten deutschen Fernsehköchen wie Ralf Zacherl oder Otto Koch sowie dem ehemaligen Weltmeister des Konditorhandwerks, Bernd Siefert, der ebenso bekannt durch Funk und Fernsehen ist. Mit vielen aus der Branche ist er sogar befreundet.

Und Spaß macht ihm seine Arbeit mit