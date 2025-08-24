Lonis Workwear-Chef übergibt an Nachfolger
Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen von Lonis Workwear hat Bernd Jaschek den Chefposten der Firma an Rainer Schmid übergeben.
Von Dominik Rechner
Adelsheim. Er hat durch seinen Beruf nicht nur immer wieder Kontakt mit bekannten deutschen Fernsehköchen wie Ralf Zacherl oder Otto Koch sowie dem ehemaligen Weltmeister des Konditorhandwerks, Bernd Siefert, der ebenso bekannt durch Funk und Fernsehen ist. Mit vielen aus der Branche ist er sogar befreundet.
Und Spaß macht ihm seine Arbeit mit
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+