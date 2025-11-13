Donnerstag, 13. November 2025

Plus Abwasserzweckverband Elz-Neckar

Druckleitungen stehen zur Sanierung an

Thorsten Sienholz wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Beitritt zu Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling wurde abgesegnet.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Die Hauptdruckleitung zur Verbandskläranlage im Neckarvorland bei Obrigheim (im Hintergrund) führt mittlerweile teilweise durch Wasserschutzzonen. Ein Ingenieurbüro prüft, wie der Betrieb dieser älteren Leitung auch im Fall einer Havarie abgesichert werden kann. Foto: Klaus P. Hunzinger

Von Klaus P. Hunzinger

Mosbach. Der Abwasserzweckverband (AZV) Elz-Neckar hielt im Bürgersaal des Mosbacher Rathauses seine 154. Verbandsversammlung ab. Im Mittelpunkt standen Finanzen, der Beitritt zur Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co KG sowie Sanierung oder Erneuerung von in die Jahre gekommenen Druckleitungen, die das Abwasser zur Verbandskläranlage im Neckarvorland bei

