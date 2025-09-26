European Aerosols investiert massiv in Haßmersheim
Das neue, vollautomatische Hochregallager soll Platz für 16.000 Paletten bieten.
Von Caspar Oesterreich
Haßmersheim. Der in Europa führende Hersteller von Lackaerosolen, European Aerosols, investiert massiv in die Weiterentwicklung seines Haßmersheimer Standorts. Mehr als 30 Millionen Euro gibt das Unternehmen für ein neues, vollautomatisches Hochregallager aus.
Ab Mai wurde das bisherige Fertigwarenlager am Neckar – ein imposantes Gebäude aus
