Freitag, 26. September 2025

Plus 30-Millionen-Euro-Lager

European Aerosols investiert massiv in Haßmersheim

Das neue, vollautomatische Hochregallager soll Platz für 16.000 Paletten bieten.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Neben Geschäftsführer Thomas Schäfer (2. v. l.) und der Inhaberfamilie um Jürg Vogelsang (5. v. l.) griffen unter anderem auch Landrat Dr. Achim Brötel (2. v. r.) und Haßmersheims Bürgermeister Christian Ernst (r.) zum Spaten. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Der in Europa führende Hersteller von Lackaerosolen, European Aerosols, investiert massiv in die Weiterentwicklung seines Haßmersheimer Standorts. Mehr als 30 Millionen Euro gibt das Unternehmen für ein neues, vollautomatisches Hochregallager aus.

Ab Mai wurde das bisherige Fertigwarenlager am Neckar – ein imposantes Gebäude aus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
