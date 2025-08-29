Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Viele Krankheiten kann man heute mit Medikamenten gut in den Griff bekommen. Gerade für ältere Menschen gehören Tabletten und Co. oft zum Alltag - ob fürs Herz, den Stoffwechsel oder auch gegen Schmerzen.

Was sie selbst und auch Angehörige wissen sollten: Im Alter wirken Medikamente mitunter anders als in jüngeren Jahren. Darauf weist die