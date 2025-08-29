Samstag, 30. August 2025

Medikamente wirken bei Älteren oft anders

Durch Alterungsprozesse im Körper wirken Medikamente bei Älteren mitunter schwächer oder stärker, Nebenwirkungen inklusive. Was Patientinnen und Patienten wissen müssen.

Nehmen ältere Menschen dauerhaft mehrere verschiedene Medikamente ein, steigt das Risiko für Neben- oder Wechselwirkungen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Frankfurt am Main. (dpa-tmn) Viele Krankheiten kann man heute mit Medikamenten gut in den Griff bekommen. Gerade für ältere Menschen gehören Tabletten und Co. oft zum Alltag - ob fürs Herz, den Stoffwechsel oder auch gegen Schmerzen. 

Was sie selbst und auch Angehörige wissen sollten: Im Alter wirken Medikamente mitunter anders als in jüngeren Jahren. Darauf weist die

