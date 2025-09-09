Hamburg. (dpa-tmn) Wenn Unwetter das Eigentum verwüsten oder die eigene Gesundheit schädigen, sind Betroffene häufig zunächst zerstreut und dadurch überfordert. Wichtig ist aber immer, auf dem Schirm zu haben, welche Versicherung für welchen Schaden aufkommt. Nur so kann diese rechtzeitig informiert werden - und auch zahlen. Wer sich zu spät meldet, kann im Ernstfall leer ausgehen.

Der