Samstag, 25. Oktober 2025

Plus Unwetter

Welche Versicherung kommt für welchen Schaden auf?

Sturmtief "Joshua" zieht in diesen Tagen über Deutschland hinweg. Werden Versicherte dadurch geschädigt oder verletzt, ist es gut zu wissen, welche Police für welchen Schaden aufkommt. Ein Überblick.

09.09.2025 UPDATE: 25.10.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Hat ein Sturm das Dach des Eigenheims beschädigt, kommt die Wohngebäudeversicherung für den Schaden auf.  Foto: Sven Hoppe/dpa-tmn

Hamburg. (dpa-tmn) Wenn Unwetter das Eigentum verwüsten oder die eigene Gesundheit schädigen, sind Betroffene häufig zunächst zerstreut und dadurch überfordert. Wichtig ist aber immer, auf dem Schirm zu haben, welche Versicherung für welchen Schaden aufkommt. Nur so kann diese rechtzeitig informiert werden - und auch zahlen. Wer sich zu spät meldet, kann im Ernstfall leer ausgehen.

