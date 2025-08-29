Samstag, 30. August 2025

Plus Steuerrecht

Welche Konsequenzen Steuerhinterziehung noch haben kann

Steuerhinterziehung ist strafbar. Und neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe gibt es weitere teils gravierende Folgen. Sechs Punkte, warum es nicht ratsam ist, dem Fiskus Einnahmen zu verschweigen.

29.08.2025 UPDATE: 30.08.2025 06:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und kann weitreichende Folgen nach sich ziehen. Foto: Christoph Schmidt/dpa-tmn​

Stuttgart. (dpa-tmn) Steuerhinterziehung kann weitreichende Konsequenzen haben - und zwar nicht nur auf strafrechtlicher, sondern auch auf persönlicher und beruflicher Ebene. Darauf weist Nico Glöckle hin. Er ist Fachanwalt für Steuerrecht und Strafrecht in Stuttgart. Diese Folgen drohen bei Steuerhinterziehung:

Strafmaß

Das Gesetz sieht eine Geldstrafe oder eine

